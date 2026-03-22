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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Rangiermanöver auf der A620 bei Völklingen

Völklingen (ots)

Am Samstagabend, den 21.03.2026, meldete ein Zeuge gegen 23:00 Uhr über Notruf, dass es soeben zu einer gefährlichen Situation auf der A620 bei der Anschlussstelle Völklingen-City gekommen war. Demzufolge habe der Geschädigte mit seinem PKW die A620 aus Richtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung Saarlouis befahren. Etwa 50 Meter hinter der Anschlussstelle Völklingen-City habe er einen PKW wahrgenommen, der auf der rechten Fahrbahn rückwärts gefahren sei. Um eine Kollision zu verhindern, habe der 18-Jährige Geschädigte ein Ausweichmanöver durchführen müssen und anschließend seine Fahrt in Richtung Saarlouis fortgesetzt. Der Geschädigte gab im Zuge seiner Zeugenbefragung an, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen roten Seat Ateca mit SB-Kennzeichen gehandelt habe. Eine Fahndung nach dem gemeldeten PKW durch zeitnah an der Örtlichkeit eintreffende Kräfte der Polizeiinspektion Völklingen blieb ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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