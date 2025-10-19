PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (985) Sexueller Übergriff in Schwimmbad - Festnahme

Stein b. Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (18.10.2025) kam es in einem Schwimmbad in Stein bei Nürnberg zu einem sexuellen Übergriff. Die Polizei nahm einen 62-jährigen Mann fest, der zwei Mädchen unsittlich berührt haben soll.

Die beiden Mädchen hatten sich in dem Freizeitbad in der Albert-Magnus-Straße gegen 15:00 Uhr in einem Wasserbecken mit Liegefläche aufgehalten. Dort näherte sich ihnen ein unbekannter Mann, der schließlich begann, die beiden Mädchen nacheinander oberhalb der Badekleidung im Intimbereich anzufassen. Ein Bademeister, dem sich die Mädchen anvertraut hatten, hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt gegen den 62-jährigen Finnen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten bei dem Tatverdächtigen eine erkennungsdienstliche Behandlung samt DNA-Entnahme durch. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte gegen den 62-Jährigen außerdem Haftantrag. Er wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 12:06

    POL-MFR: (984) Bettlerin wurde nach Diebstahl rabiat - Festnahme

    Fürth (ots) - Ein 86-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag (18.10.2025) in Fürth Opfer eines Taschendiebstahls durch eine Bettlerin. Als Passanten die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festhielten, wurde die Frau rabiat. Eine Bettlerin hatte den 86-jahre alten Deutschen gegen 15:00 Uhr in der Bahnunterführung in der Höfener Straße angesprochen und unter Vorhalt eines Plastikbechers um Geld gebeten. ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:05

    POL-MFR: (983) Mann am Jakobstor beraubt - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Samstag (18.10.2025) überfielen zwei bislang unbekannte Täter einen 41-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Tat und Tätern. Der 41-jährige Deutsche habe irgendwann im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr im Bereich des Jakobtors seine Notdurft verrichtet. Unmittelbar danach seien zwei unbekannte Männer an ihn herangetreten, ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:04

    POL-MFR: (982) Streit zwischen Vater und Sohn eskalierte - Sohn trat Glasscheibe ein

    Nürnberg (ots) - Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eskalierte am Freitag (17.10.2025) der Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn. Weil dieser daraufhin aus Wut eine Scheibe eintrat, hat die Polizei gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach dem Streit mit seinem 47-jährigen Vater trat der 22-jährige Deutsche gegen 23:30 Uhr aus Wut eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren