POL-MFR: (984) Bettlerin wurde nach Diebstahl rabiat - Festnahme

Fürth (ots)

Ein 86-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag (18.10.2025) in Fürth Opfer eines Taschendiebstahls durch eine Bettlerin. Als Passanten die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festhielten, wurde die Frau rabiat.

Eine Bettlerin hatte den 86-jahre alten Deutschen gegen 15:00 Uhr in der Bahnunterführung in der Höfener Straße angesprochen und unter Vorhalt eines Plastikbechers um Geld gebeten. Dabei kam die 42-jährige Rumänin dem Mann so nah, dass sie ihm die Geldbörse aus der Jacke ziehen konnte. Als der 86-Jährige dies bemerkte, bat er Passanten um Hilfe.

Ein 42-jähriger Deutscher sprach die mutmaßliche Taschendiebin daraufhin an. Diese gab zwar zunächst die Geldbörse heraus, hatte aus dieser jedoch bereits das Bargeld entnommen. Auf Vorhalt warf die Bettlerin das entwendete Bargeld weg und wollte davonlaufen. Als der 42-Jährige die Bettlerin gemeinsam mit seiner Frau (46-Jahre alt, deutsch) bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, wurde die Bettlerin gegen die beiden Helfer rabiat. Unter anderem biss sie dabei dem 42-Jährigen in die Hand.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm die Bettlerin kurz darauf fest. Gegen die 42-Jährige wird nun wegen Diebstahl und Körperverletzung ermittelt.

