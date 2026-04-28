Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Aachweg/Hegaustraße - 58-Jährige leicht verletzt (28.04.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Frau infolge eines Unfalls auf der Einmündung des Aachwegs auf die Hegaustraße am Dienstagvormittag erlitten. Eine 34-Jährige bog mit einem Audi A5 vom Aachweg nach links auf die Hegaustraße ab und kollidierte dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 61-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 58 Jahre alte Beifahrerin in dem BMW leicht. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

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