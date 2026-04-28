Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht - Rolltor an der Zufahrt zur Firma Stryker Leibinger beschädigt - Polizei sucht Zeugen (27./28.04.2026)

Mühlheim an der Donau (ots)

Der Polizeiposten Mühlheim sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf der Josef-Lang-Straße ereignet hat. Ein Unbekannter touchierte den Pfosten des elektrischen Rolltores an der Zufahrt zur Firma Stryker Leibinger so das Elektrik, Halterung und Verkleidung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ohne sich anschließend um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte dann jedoch einfach davon.

Am Tor sicherte die Polizei Fahrzeugteile mit blauen Lackantragungen, die von einem Transporter, Sprinter oder Kleinlaster der Marke Daimler-Benz stammen dürften.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07463 9961-0 zu melden.

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