Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Angebranntes Essen löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus - Bewohner verletzt (28.04.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Angebranntes Essen hat am Dienstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Sulzbachstraße ausgelöst.

Nachdem Anwohner gegen 21:15 Uhr Rauch aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus feststellten und auch der Brandalarm ausgelöste, verständigten die Nachbarn die Rettungsleitstelle. Ein Ersthelfer konnte den 60-jährigen Wohnungsinhaber schlafend in der Wohnung antreffen und ihn nach draußen bringen. Der Bewohner hatte offensichtlich zuvor sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Der 60-Jährige erlitt Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Ersthelfer sowie eine weitere Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurden vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Beide blieben unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr lüftete das Wohnhaus. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

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