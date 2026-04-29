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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, K6126, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6126 - insgesamt rund 23.000 Euro Blechschaden (28.04.2026)

Hilzingen, K6126 (ots)

Insgesamt rund 28.000 Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend an der Einmündung auf die Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen passiert ist. Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer bog von Weil kommend an der Einmündung nach rechts in Richtung Binningen ab. Dabei übersah er einen von Welschingen kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 30-Jährigen und kollidierte mit dem Wagen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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