Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bundesweiter Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" - Zweiradfahrer im Blick! (28.04.2026)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Wie bereits in den vergangenen Jahren, hat sich das Polizeipräsidium Konstanz auch dieses Jahr wieder am bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" beteiligt.

Im Laufe des gestrigen Tages haben die Beamtinnen und Beamten der Reviere, der Polizeiposten, der Verkehrspolizei und der Prävention im gesamten Präsidiumsgebiet Kontrollstellen eingerichtet, an denen das Hauptaugenmerk dieses Mal auf "Zweiräder" gerichtet war.

Dabei ging es nicht nur um den verkehrssicheren Zustand von Fahrrädern, Motorrädern, Rollern und E-Scootern, sondern auch darum, die Verkehrsteilnehmenden für das Tragen eines Schutzhelms und einen gegenseitigen, verantwortungsvollen Umgang im täglichen Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem zahlreiche Rad- und Scooterfahrern fest, die verbotswidrig den Gehweg oder die Fußgängerzone befuhren und Scooterfahrer, die zu zweit auf einem Gefährt unterwegs waren.

Insgesamt waren für diesen Aktionstag 88 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, die rund 727 Fahrzeuge überprüften und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrollierten. Hierbei stellten die Beamten 172 Verstöße fest.

Diese und andere Aktionstage dienen der Verkehrssicherheit und der Sensibilisierung aller zu gegenseitiger Rücksicht und Vorsicht.

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