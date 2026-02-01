Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Identitätsdiebstahl und Betrug auf Kleinanzeigen

Dirmstein (ots)

Am Sonntag, den 01.02.26, gegen 01:30 Uhr, konnte ein 46-jähriger Geschädigter feststellen, dass sich jemand Zugang zu seinem Kleinanzeigen-Account verschafft hatte. Der bisher unbekannte Täter erstellte Inserate auf dem Profil des 46-Jährigen und erhielt so binnen kürzester Zeit Zahlungen von weiteren Geschädigten. Der Geschädigte erkannte schnell, dass sich jemand unbefugt Zugang zu seinem Account verschafft hatte, und konnte diesen durch Neuvergabe eines Passworts wieder unter seine Kontrolle bringen. Es kam zu einem Vermögensschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den unbekannten Täter wurden Strafverfahren wegen Ausspähens von Daten und Betrug eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Neustadt an der Weinstraße hat die Ermittlungen aufgenommen.

Effektive Schutzmaßnahmen gegen Identitätsdiebstahl

- Starke Passwörter nutzen: Verwenden Sie für Ihre Online-Konten sichere, individuelle Passwörter und aktivieren Sie - wo immer möglich - eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). - Vorsicht bei Nachrichten und Links: Öffnen Sie keine E-Mails, SMS oder Messenger-Nachrichten mit Links oder Anhängen von unbekannten oder verdächtigen Absendern. - Konten regelmäßig prüfen: Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge und Online-Konten regelmäßig auf ungewöhnliche Buchungen oder Aktivitäten. - Sichere Netzwerke verwenden: Übermitteln Sie keine sensiblen Daten über öffentliche WLAN-Hotspots. Nutzen Sie nach Möglichkeit sichere Verbindungen oder eine Verschlüsselung über VPN-Dienste. - Informiert bleiben: Machen Sie sich mit aktuellen Betrugsmaschen und Sicherheitstipps vertraut. - Persönliche Daten sparsam teilen: Gehen Sie zurückhaltend mit persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken um und überprüfen Sie regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen Ihrer Accounts.

Was Sie im Ernstfall tun sollten

Wenn Ihre persönlichen Daten missbraucht wurden, ist schnelles Handeln wichtig:

- Anzeige erstatten: Melden Sie den Vorfall bei der Polizei - das ist auch online bei den Onlinewachen der Polizeien der Länder möglich. - Banken informieren: Setzen Sie Ihre Bank und Zahlungsdienste sofort in Kenntnis, um weitere Schäden zu verhindern. - Ausweis sperren: Lassen Sie verlorene oder gestohlene Ausweise sowie die Online-Ausweisfunktion (eID) umgehend sperren. - Bonität prüfen: Fordern Sie eine kostenlose SCHUFA-Selbstauskunft an und lassen Sie bei Bedarf einen Sperrvermerk setzen. - Zugänge sichern: Ändern Sie Passwörter, aktivieren Sie zusätzliche Sicherheitsfunktionen und sichern Sie betroffene Konten.

Tipps für Auktionen im Internet

- Wählen Sie ein sicheres Passwort, das aus einer Kombination von mindestens acht bis zwölf Zeichen (Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) oder aus mehreren kurzen Wörtern ohne Leerzeichen besteht. Verwenden Sie nicht Ihren eigenen Namen, den Namen Ihres Partners oder eines Haustiers, Ihren Geburtstag, einen Teil Ihrer E-Mail-Adresse oder sonstige persönliche Informationen, die Dritte einfach herausfinden können. Schlecht gewählte Passwörter eröffnen Betrügern leicht den Zugang zu Ihrem Benutzerkonto. - Lesen Sie die Produktbeschreibungen interessanter Artikel wörtlich durch. Sollten dann noch immer Unklarheiten bestehen, haken Sie beim Verkäufer nach! Mit irritierenden Formulierungen wie z.B. "Computer - Original-Verpackung" oder "(Schale)" werden gelegentlich nicht die eigentlichen Produkte wie z. B. Computer, Handys, etc., sondern nur deren Verpackung oder Zubehör verkauft. - Informieren Sie sich über den regulären Preis eines Artikels. Die häufig getätigte Äußerung, dass viele bei Online-Auktionshäusern angebotene Artikel besonders preisgünstig sind, lockt auch Wucherer an. Deshalb sollte man sich stets über den regulären Preis eines Artikels informieren - beispielsweise über Online-Preisvergleichsplattformen - und sich ein klares Limit für eine Auktion setzen. Nicht jede Ware ist ein Schnäppchen, nur weil sie in Online-Auktionshäusern angeboten wird! - Behalten Sie mögliche Nebenkosten im Auge. Manchmal werden Porto- und Verpackungskosten in der Artikelbeschreibung nur beiläufig erwähnt. Nach der Auktion kommt dann unter Umständen das böse Erwachen. Prüfen Sie deshalb vor einem Kauf genau, welche Kosten für Versand und Verpackung der Verkäufer fordert, und fragen Sie bei Unklarheiten beim Verkäufer nach. - Gehen Sie die Bewertungen sowie die Handelshistorie von Käufern und Verkäufern aufmerksam durch und prüfen Sie diese mit Ihrem gesunden Menschenverstand. - Wickeln Sie Auktionen in jedem Fall bis zum Zuschlag über das Online-Auktionshaus ab! Sollten Sie auf das Angebot eines Verkäufers eingehen und einen Artikel außerhalb der Handelsplattform erwerben, dann verlieren Sie dadurch den Schutz des Internet-Auktionshauses und gehen ein unnötiges Risiko ein! - Nutzen Sie beim Erwerb teurer Artikel einen Treuhandservice: Dieser garantiert, dass erst dann das Geld an den Verkäufer überwiesen wird, wenn die Ware auch tatsächlich angekommen und einwandfrei ist. So kann man sich vor Fällen schützen, in denen vermeintlich wertvolle Gegenstände an den Höchstbietenden versteigert werden, der jedoch trotz erfolgter Bezahlung keine Ware erhält.

Näheres finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell