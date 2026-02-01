PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Identitätsdiebstahl und Betrug auf Kleinanzeigen

Dirmstein (ots)

Am Sonntag, den 01.02.26, gegen 01:30 Uhr, konnte ein 46-jähriger Geschädigter feststellen, dass sich jemand Zugang zu seinem Kleinanzeigen-Account verschafft hatte. Der bisher unbekannte Täter erstellte Inserate auf dem Profil des 46-Jährigen und erhielt so binnen kürzester Zeit Zahlungen von weiteren Geschädigten. Der Geschädigte erkannte schnell, dass sich jemand unbefugt Zugang zu seinem Account verschafft hatte, und konnte diesen durch Neuvergabe eines Passworts wieder unter seine Kontrolle bringen. Es kam zu einem Vermögensschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den unbekannten Täter wurden Strafverfahren wegen Ausspähens von Daten und Betrug eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Neustadt an der Weinstraße hat die Ermittlungen aufgenommen.

Effektive Schutzmaßnahmen gegen Identitätsdiebstahl

   - Starke Passwörter nutzen: Verwenden Sie für Ihre Online-Konten 
     sichere, individuelle Passwörter und aktivieren Sie - wo immer 
     möglich - eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).
   - Vorsicht bei Nachrichten und Links: Öffnen Sie keine E-Mails, 
     SMS oder Messenger-Nachrichten mit Links oder Anhängen von 
     unbekannten oder verdächtigen Absendern.
   - Konten regelmäßig prüfen: Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge 
     und Online-Konten regelmäßig auf ungewöhnliche Buchungen oder 
     Aktivitäten.
   - Sichere Netzwerke verwenden: Übermitteln Sie keine sensiblen 
     Daten über öffentliche WLAN-Hotspots. Nutzen Sie nach 
     Möglichkeit sichere Verbindungen oder eine Verschlüsselung über 
     VPN-Dienste.
   - Informiert bleiben: Machen Sie sich mit aktuellen Betrugsmaschen
     und Sicherheitstipps vertraut.
   - Persönliche Daten sparsam teilen: Gehen Sie zurückhaltend mit 
     persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken um und 
     überprüfen Sie regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen Ihrer 
     Accounts.

Was Sie im Ernstfall tun sollten

Wenn Ihre persönlichen Daten missbraucht wurden, ist schnelles Handeln wichtig:

   - Anzeige erstatten: Melden Sie den Vorfall bei der Polizei - das 
     ist auch online bei den Onlinewachen der Polizeien der Länder 
     möglich.
   - Banken informieren: Setzen Sie Ihre Bank und Zahlungsdienste 
     sofort in Kenntnis, um weitere Schäden zu verhindern.
   - Ausweis sperren: Lassen Sie verlorene oder gestohlene Ausweise 
     sowie die Online-Ausweisfunktion (eID) umgehend sperren.
   - Bonität prüfen: Fordern Sie eine kostenlose 
     SCHUFA-Selbstauskunft an und lassen Sie bei Bedarf einen 
     Sperrvermerk setzen.
   - Zugänge sichern: Ändern Sie Passwörter, aktivieren Sie 
     zusätzliche Sicherheitsfunktionen und sichern Sie betroffene 
     Konten.

Tipps für Auktionen im Internet

   - Wählen Sie ein sicheres Passwort, das aus einer Kombination von 
     mindestens acht bis zwölf Zeichen (Buchstaben, Zahlen und 
     Sonderzeichen) oder aus mehreren kurzen Wörtern ohne Leerzeichen
     besteht. Verwenden Sie nicht Ihren eigenen Namen, den Namen 
     Ihres Partners oder eines Haustiers, Ihren Geburtstag, einen 
     Teil Ihrer E-Mail-Adresse oder sonstige persönliche 
     Informationen, die Dritte einfach herausfinden können. Schlecht 
     gewählte Passwörter eröffnen Betrügern leicht den Zugang zu 
     Ihrem Benutzerkonto.
   - Lesen Sie die Produktbeschreibungen interessanter Artikel 
     wörtlich durch. Sollten dann noch immer Unklarheiten bestehen, 
     haken Sie beim Verkäufer nach! Mit irritierenden Formulierungen 
     wie z.B. "Computer - Original-Verpackung" oder "(Schale)" werden
     gelegentlich nicht die eigentlichen Produkte wie z. B. Computer,
     Handys, etc., sondern nur deren Verpackung oder Zubehör 
     verkauft.
   - Informieren Sie sich über den regulären Preis eines Artikels. 
     Die häufig getätigte Äußerung, dass viele bei 
     Online-Auktionshäusern angebotene Artikel besonders preisgünstig
     sind, lockt auch Wucherer an. Deshalb sollte man sich stets über
     den regulären Preis eines Artikels informieren - beispielsweise 
     über Online-Preisvergleichsplattformen - und sich ein klares 
     Limit für eine Auktion setzen. Nicht jede Ware ist ein 
     Schnäppchen, nur weil sie in Online-Auktionshäusern angeboten 
     wird!
   - Behalten Sie mögliche Nebenkosten im Auge. Manchmal werden 
     Porto- und Verpackungskosten in der Artikelbeschreibung nur 
     beiläufig erwähnt. Nach der Auktion kommt dann unter Umständen 
     das böse Erwachen. Prüfen Sie deshalb vor einem Kauf genau, 
     welche Kosten für Versand und Verpackung der Verkäufer fordert, 
     und fragen Sie bei Unklarheiten beim Verkäufer nach.
   - Gehen Sie die Bewertungen sowie die Handelshistorie von Käufern 
     und Verkäufern aufmerksam durch und prüfen Sie diese mit Ihrem 
     gesunden Menschenverstand.
   - Wickeln Sie Auktionen in jedem Fall bis zum Zuschlag über das 
     Online-Auktionshaus ab! Sollten Sie auf das Angebot eines 
     Verkäufers eingehen und einen Artikel außerhalb der 
     Handelsplattform erwerben, dann verlieren Sie dadurch den Schutz
     des Internet-Auktionshauses und gehen ein unnötiges Risiko ein!
   - Nutzen Sie beim Erwerb teurer Artikel einen Treuhandservice: 
     Dieser garantiert, dass erst dann das Geld an den Verkäufer 
     überwiesen wird, wenn die Ware auch tatsächlich angekommen und 
     einwandfrei ist. So kann man sich vor Fällen schützen, in denen 
     vermeintlich wertvolle Gegenstände an den Höchstbietenden 
     versteigert werden, der jedoch trotz erfolgter Bezahlung keine 
     Ware erhält.

Näheres finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Liedtke

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 11:52

    POL-PDNW: 46-Jähriger fährt Pkw unter Einfluss von Opioid

    Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am Samstag, den 31.01.26, befuhr ein 46-jähriger Fahrer mit seinem Auto die Weinstraße Nord in Kirchheim an der Weinstraße und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 46-Jährige räumte gegenüber den Beamten ein, dass ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:52

    POL-PDNW: Bad Dürkheim - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

    Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht auf Sonntag (01.02.2026), gegen 01:15 Uhr, konnten die Polizisten auf der Wache in Bad Dürkheim eine lauten Knall hören, welcher auf einen Verkehrsunfall hindeutete. Durch die Polizeikräfte konnte sodann ein stark beschädigter, geparkter PKW in der Weinstraße Süd festgestellt werden. Einige Meter weiter stand ein anderer ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 11:21

    POL-PDNW: Alleinunfall mit leicht verletzter Fahrerin

    Hettenleidelheim (ots) - Am Freitag, den 30.01.26, befuhr eine 22-jährige Eisenbergerin gegen 15:26 Uhr die B47 aus Wattenheim kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam diese aufgrund nicht angepasster Ge-schwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Pkw der Fahrerin drehte sich anschließend um 180 Grad und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Ford wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren