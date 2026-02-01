PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 46-Jähriger fährt Pkw unter Einfluss von Opioid

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 31.01.26, befuhr ein 46-jähriger Fahrer mit seinem Auto die Weinstraße Nord in Kirchheim an der Weinstraße und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 46-Jährige räumte gegenüber den Beamten ein, dass er im Laufe des Tages ein Opioid zu sich genommen hatte. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der 46-Jährige dazu zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel wurde eingeleitet. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe wird zeigen, ob und in welcher Konzentration der Wirkstoff im Blut nachweisbar ist.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Liedtke

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

