Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag (01.02.2026), gegen 01:15 Uhr, konnten die Polizisten auf der Wache in Bad Dürkheim eine lauten Knall hören, welcher auf einen Verkehrsunfall hindeutete. Durch die Polizeikräfte konnte sodann ein stark beschädigter, geparkter PKW in der Weinstraße Süd festgestellt werden. Einige Meter weiter stand ein anderer deutlich beschädigter PKW ohne dazugehörigen Fahrer mitten auf der Straße. Im Laufe der Fahndung konnte der sichtlich alkoholisierte 45-jährige Fahrer des verunfallten Fahrzeugs festgenommen werden. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
J. Schmitt
Telefon: 06322 963-0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 31.01.2026 – 11:21

  • 31.01.2026 – 02:54

