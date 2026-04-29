Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen dem Rußberg und Wurmlingen - Unbekannter Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und flüchtet - Polizei sucht weitere Zeugen (27.04.2026)

Wurmlingen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, am frühen Abend, zwischen dem Rußberg und Wurmlingen ereignet hat. Kurz vor 18 Uhr war ein 41-jähriger Skodafahrer vom Rußberg in Richtung Wurmlingen unterwegs. Dabei kam ihm ein Unbekannter mit einem silbernen Mercedes C-Klasse mit VS- oder SIG-Teilkennzeichen so weit links fahrend entgegen, dass der 41-Jährige in den Grünstreifen auswich um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, dass sich in der Folge mehrfach überschlug und schließlich im Straßengraben liegen blieb. Der unbekannte Verursacher fuhr indes einfach weiter.

Sowohl der 41-Jährige als auch ein 15-jähriger mitfahrender Junge erlitten Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An dem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen silbernen Mercedes C-Klasse mit VS- oder SIG-Kennzeichen geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

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