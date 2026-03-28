Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer im Hauswirtschaftsraum

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Dinslaken (ots)

Heute in der Mittagszeit rückte die Feuerwehr Dinslaken zum Carolinenweg aus. Aufmerksame Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Wohngebäudes bemerkt. Nachdem sie die Feuerwehr alarmiert hatten, nahmen sie Kontakt zu den Bewohnern auf. Dadurch konnten sie den ersten eintreffenden Kräften mitteilen, dass sich keine Personen im Gebäude befinden. Die Einsatzkräfte gelangten durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes und stellten einen Brand im Hauswirtschaftsraum fest. Nach dem Ablöschen des Brandes wurden Glutnester in der Zwischendecke entdeckt und ebenfalls bekämpft. Da alle Räume und der Dachboden stark verraucht waren dauerten die Entrauchungsmaßnahmen etwas länger. Nach einer abschließenden Kontrolle des gesamten Gebäudes mit Wärmebildkameras, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Einsatzkräfte der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Eppinghoven , des Rettungsdienstes und der Polizei waren zweieinhalb Stunden mit dem Einsatz beschäftigt, in denen der Bereich Carolinenweg / Helenenstraße voll gesperrt war.

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