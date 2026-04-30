Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht: Auto fährt nach Unfall mit einem 11-jährigen Fahrradfahrer davon: Polizei bittet um Hinweise (28.04.2026)

Rottweil (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich am Dienstagmittag in der Kaiserstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem fahrradfahrenden Kind mit anschließender Unfallflucht ereignet.

Ein 11-jähriger Junge war gegen 12:55 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs. An der Einmündung der Kaiserstraße zur Stadtgrabenstraße stieß der Radfahrer mit einem Auto zusammen, wobei sich das Kind leicht verletzte. Der Autofahrer hielt an, sprach kurz mit dem Kind und fuhr dann davon. Dabei soll der mutmaßlich weiße VW-Bus noch das auf der Straße liegende Fahrrad des Jungen überfahren haben.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum flüchtigen Autofahrer aufgenommen. Zeugenhinweise, insbesondere von bislang unbekannten vor Ort befindlichen Ersthelfern, werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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