Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl in einem Baumarkt - 77-Jährige flüchtet und beißt Passanten (27.04.2026)

Konstanz (ots)

Am Montag ist es in einem Baumarkt in der Carl-Benz-Straße zu einem Diebstahl gekommen. Eine 77-Jährige versteckte mehrere Kleinwaren im Wert von knapp 20.- EUR in ihrer Handtasche und einer mitgeführten Tüte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, woraufhin sie Mitarbeiter ansprachen und nach einem Kassenzettel fragten. Daraufhin flüchtete die Frau aus der Filiale. Eine 37-jährige Mitarbeiterin verfolgte die 77-jährige Dame über den Parkplatz hinweg und konnte sie schließlich auf der angrenzenden Straße einholen. Da die Seniorin beim Festhalten durch die Angestellte versuchte sich aus dem Haltegriff zu befreien, kamen der 37-Jährigen zwei Personen zur Hilfe, vor dessen Auto die flüchtende Ladendiebin auf die Straße gerannt war. Beim Versuch, die renitente Frau festzuhalten, biss diese einem der helfenden Personen kurzerhand in den Unterarm. Schlussendlich gelang es jedoch, die 77-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Gegen die 77-jährige Rentnerin wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls ermittelt, sondern wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, was eine empfindliche Strafe für die Rentnerin zur Folge haben könnte.

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