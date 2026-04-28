Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in zahlreichen Objekten in Nordrhein-Westfalen und Umsetzung eines Vereinsverbots - Spezialeinheiten im Einsatz
Recklinghausen (ots)
Seit den frühen Morgenstunden sind über tausend Beamtinnen und Beamte unter der Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf in ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Unter anderem wurde ein Objekt auf Bottroper Stadtgebiet durchsucht.
Die gemeinsame Presseerklärung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf zum Großeinsatz finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6264034
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell