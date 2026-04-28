Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in zahlreichen Objekten in Nordrhein-Westfalen und Umsetzung eines Vereinsverbots - Spezialeinheiten im Einsatz

Recklinghausen (ots)

Seit den frühen Morgenstunden sind über tausend Beamtinnen und Beamte unter der Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf in ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Unter anderem wurde ein Objekt auf Bottroper Stadtgebiet durchsucht.

Die gemeinsame Presseerklärung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf zum Großeinsatz finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6264034

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