Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei bittet nach Einbrüchen und Diebstählen um Hinweise - Korrektur!

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick:

Nach einem Einbruch an der Schubertstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Freitag zwischen 09:30 Uhr bis 12:10 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster eines Reihenbungalows auf. Anschließend durchsuchten sie das Schlaf- und das Wohnzimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie wahrscheinlich ohne Diebesgut.

Marl:

Unbekannte hebelten das Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Hammer Straße auf. Nachdem sie sämtliche Räume durchsuchten, nahmen sie Bargeld und Schmuck mit und flüchteten über die Terassentür. Der Einbruch passierte am Samstag in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr.

Haltern am See:

Am Hilgenweg kam es am Samstag zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. In der Zeit von ca. 13:00 Uhr bis 14:50 Uhr gelangten sie auf bislang unbekannte Weise auf das Grundstück und brachen anschließend die Terassentür auf. Vermutlich flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Herten:

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch am Fockenkamp. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie die Terassentür eines Einfamilienhauses auf und suchten dann nach Tatbeute. Dazu öffneten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Sie flüchteten vermutlich über den Einstiegsweg. Die Tat passierte am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr.

Ein unbekannter Mann warf heute Morgen gegen 09:00 Uhr die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Langenbochumer Straße ein. Im Wohnhaus durchwühlte er mehrere Schubladen und Schränke. Als die Anwohnerin gegen 09:15 Uhr zurückkehrte, überraschte sie den Einbrecher. Er flüchtete über den Garten, über ein Feld in Richtung Langenbochumer Straße. Personenbeschreibung: 30-40 Jahre alt - ca. 1,75 Meter - 1,80 Meter - schlank - schwarze Basecap - dunkles Halstuch- blaue Jeans - schwarze Jacke - schwarzer Rucksack Eine weitere Zeugin konnte einen Mann beobachten, der in Richtung Langenbochumer Straße lief und mit einem grünen Kleinwagen wegfuhr. Es könnte sich um den Einbrecher handeln.

Gladbeck:

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen gelangten Unbekannte in einen Getränkemarkt an der Hornstraße. Nach ersten Ermittlungen kletterten sie auf das Dach und verschafften sich von dort aus gewaltsam Zugang zum Dachboden des Gebäudes. Anschließend beschädigten sie die Decke und gelangten schließlich zu einem Raum, in dem ein Tresor stand. Mit Bargeld aus dem Tresor konnten die Täter unerkannt flüchten.

Dorsten:

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten (Am Stuvenberg) bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am vergangenen Wochenende hebelten Unbekannte die Zugangstür auf und verschafften sich Zugang. Unter anderem mit mehreren Tablets und einem Laptop konnten sie unerkannt flüchten.

Recklinghausen:

Eine Überwachungskamera zeichnete am Sonntag (ca. 20:55 Uhr) drei junge Männer bei einem versuchten Einbruch auf. Auf der Aufzeichnung ist zu erkennen, wie die drei Männer ein rückwärtiges Fenster eines Elektrohandels mit einem Stein einwerfen. Dadurch löste ein Bewegungsmelder aus und die Täter ergriffen die Flucht. Zwei der Männer sind ca. 14-16 Jahre alt und schlank. Einer trug eine blau-weiße Jacke, eine schwarze Hose und eine blaue Kappe. Der andere Täter trug eine weiß-schwarze Jacke, eine dunkle Hose und eine weiße Kappe. Der dritte Täter war etwas jünger und kleiner. Er war mit einem schwarzen Shirt und einer hellen Hose bekleidet. Er hatte schwarze Haare.

In der vergangenen Nacht konnte ein Sicherheitsdienst auf einem Firmengelände an der Bochumer Straße zwei verdächtige Männer beobachten. Als die Unbekannten auf den Security- Mitarbeiter aufmerksam wurden, ergriffen sie über einen Zaun in Richtung Kölner Straße die Flucht. Der Mitarbeiter informierte die Polizei. Beschreibung der beiden Männer: Ca. 20-25 Jahre alt - ca. 1,75 Meter - 1,80 Meter - schlank - dunkel bekleidet - eine Person trug eine schwarze Steppjacke (ähnlich wie Lack) - die andere Person trug eine Basecap Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Unbekannten zuvor einen Sicherheitsstacheldraht durchtrennt hatte, um so auf das Gelände zu gelangen. Auf dem Gelände hatten Männer bereits Kabeltrommeln zum Abtransport bereitgelegt. Eine Fahndung verlief leider ohne Erfolg.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

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