Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Herten: Unfall mit gestohlenem Auto gebaut

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Montagmorgen auf ein Auto, das auf dem Dach lag, aufmerksam. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Der Zeuge informierte die Polizei. Das Fahrzeug lag an einem Waldweg an der Fuldastraße in Marl. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Auto in der vergangenen Nacht gegen Mitternacht an der Paschenbergstraße in Herten stand und gestohlen wurde. Im Nahbereich konnte keine Person angetroffen werden. Während des Einsatzes ergaben sich erste Hinweise auf einen möglichen Fahrer. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 12 000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte das Auto sicher.

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