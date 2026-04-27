Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junge Frauen nach Ladendiebstahl gesucht

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Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach zwei Tatverdächtigen. Die jungen Frauen waren zusammen in einer Drogerie an der Borkener Straße unterwegs. Sie stehen im Verdacht, mehrere Produkte gestohlen zu haben. Eine Überwachungskamera zeichnete sie auf. Fotos und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/201838

Wer die mutmaßlichen Ladendiebinnen kennt, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.

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