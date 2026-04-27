Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Junge Frauen nach Ladendiebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach zwei Tatverdächtigen. Die jungen Frauen waren zusammen in einer Drogerie an der Borkener Straße unterwegs. Sie stehen im Verdacht, mehrere Produkte gestohlen zu haben. Eine Überwachungskamera zeichnete sie auf. Fotos und weitere Infos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/201838
Wer die mutmaßlichen Ladendiebinnen kennt, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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