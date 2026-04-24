Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Möbelgeschäft bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der vergangenen Nacht (23:00 Uhr bis 00:45 Uhr) hebelten vermutlich drei Männer die Zugangstür an der Lünsingskuhle auf und verschafften sich so Zugang in das Objekt. In einem Büro hebelten sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie über ein Fenster. Eine Videoüberwachung nahm die Männer auf. Sie waren dunkel gekleidet. Zwei Männer waren im Objekt, einer der Unbekannten stand "Schmiere".

Auf der Straße "Neuer Grund" verschafften sich Unbekannte in der vergangenen Nacht (01:00 Uhr - ca. 03:00 Uhr) über eine Terassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie nahmen unter anderem eine Geldbörse und Fahrzeugschlüssel mit. Damit entwendeten sie einen schwarzen Volvo V90. Das Auto wurde kurze Zeit später in Oberhausen aufgefunden und sichergestellt werden.

Mit einer großen Menge an Kupferkabeln und einer Arbeitsmaschine flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Lagerhalle "Zur Reithalle". Eine Videoüberwachung zeigt, wie sich mindestens vier Personen in der vergangenen Nacht (ca. 02:16 Uhr) der Firma nähern.

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

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