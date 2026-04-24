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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Oerweg sind am Donnerstagmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 74-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen gegen 12.30 Uhr vom Oerweg nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Autofahrer aus Oer-Erkenschwick zusammen, der auf dem Oerweg stadteinwärts unterwegs war. Seine Beifahrerin, eine 23-Jährige aus Oer-Erkenschwick, musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die 74-Jährige wurde schwer verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurde noch ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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