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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen (09:15 Uhr) wurde die Polizei zu einem Unfall an der Sickingmühler Straße gerufen. Weil der genaue Unfallhergang noch unklar ist, bittet die Polizei jetzt um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 87-Jährige aus Marl mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Chemiepark unterwegs. Auf Höhe des Eduard-Weitsch-Weg stürzte sie. Nach ersten Informationen fuhr zum Unfallzeitpunkt ein helles Auto aus einer dortigen Einfahrt auf die Sickingmühler Straße und dann in Richtung Chemiepark davon. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer Kollision kam und die Seniorin deshalb stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um die Marlerin. Zeugen werden gebeten sich unter der 0800 2361 111 beim Verkehrskommissariat zu melden. Auch der Fahrer des hellen Autos wird gebeten, sich zu melden, um den Unfallhergang zu klären.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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