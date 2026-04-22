Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen- Zeugenhinweise nach Einbruch und einem Pkw Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Marl

Heute morgen verschafften sich zwei unbekannte Personen, unberechtigt Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Sickingstraße. Wie genau sie in die Wohnung gelangten ist noch nicht bekannt. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin zwischen 07:50 Uhr und 09:20 Uhr aus und durchsuchten mehrere Räume. Als die Inhaberin der Wohnung zurückkehrte, überraschte sie die noch anwesenden Tatverdächtigen. Diese ergriffen gerade die Flucht über das Küchenfenster und nahmen u.a. Bargeld und Schmuck mit. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet.

Haltern am See

Heute gegen 08:00 Uhr stellte eine Zeugin den Diebstahls eines Autos fest. Unbekannte entwendeten den abgestellten Pkw, der Marke Toyota, im Zeitraum von gestern 13:00 Uhr bis heute. Die graue Limousine mit RE-Kennzeichen war zuvor auf der Annabergstraße abgestellt.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 erbeten.

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