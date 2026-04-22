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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann nach Drogenfund in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis auf Drogen, die in einer Garage an der Osterfelder Straße gelagert werden sollen. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der 47-jährige Mieter der Garage mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Mit einem Durchsuchungsbeschluss, der durch die Staatsanwaltschaft Essen beantragt und durch das zuständige Amtsgericht erlassen wurde, durchsuchte die Polizei kurz darauf unter anderem die Garage. Die Beamtinnen und Beamten konnten mehrere hundert Gramm Kokain auffinden und sicherstellen. Außerdem wurde eine große Menge Druckverschlusstütchen, Feinwaagen, ein manipuliertes Luftgewehr und ein Messer aufgefunden. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Der Bottroper wurde zunächst vorläufig festgenommen. Am Dienstag wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Bottrop vorgeführt. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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