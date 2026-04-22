PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß mit E-Scooter- Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf einem Geh- und Radweg an der Ewaldstraße kam es am Dienstagabend zu einem Unfall - der beteiligte Radfahrer flüchtete. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Ein 14-Jähriger aus Herten war gegen 18:30 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs, als ihm auf Höhe der Kreuzung Clemesstraße ein bislang unbekannter Radfahrer entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche stürzte. Der Mann auf dem Fahrrad fuhr in Richtung "Süder Markt" davon. Er war ca. 55 Jahre alt, hatte weiße Haare und trug eine hellbraune Hose mit einer dunkelgrauen Jacke. Sei Rad ist blau und hat ein gelbes Muster. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Behandlung vor Ort war nicht nötig.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 08:42

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Verletzte nach Unfall

    Recklinghausen (ots) - Auf der Hebewerkstraße kam es am Dienstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 47-Jähriger aus Bochum war mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Er kam von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Auto eines Mannes (46 Jahre alt) aus Bergkamen. Er war ebenfalls in Fahrtrichtung Süden unterwegs, befand sich aber auf der Fahrspur, die auf die Autobahn führt. Durch ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 08:06

    POL-RE: Bottrop: Polizei stellt Autofahrer nach Verfolgungsfahrt

    Recklinghausen (ots) - Am späten Dienstagabend (ca. 23:00 Uhr) wollte die Polizei einen Autofahrer kontrollieren, der auf der Hegestraße unterwegs war. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete vor dem Streifenwagen. Dabei fuhr er über mehrere rote Ampeln. An der Barbarastraße ließ er sein Auto zurück und setzte seinen Fluchtversuch zu Fuß bis in ein Wohnhaus fort. Die Beamten konnte ihn im Hausflur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren