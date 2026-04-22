Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß mit E-Scooter- Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf einem Geh- und Radweg an der Ewaldstraße kam es am Dienstagabend zu einem Unfall - der beteiligte Radfahrer flüchtete. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Ein 14-Jähriger aus Herten war gegen 18:30 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs, als ihm auf Höhe der Kreuzung Clemesstraße ein bislang unbekannter Radfahrer entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche stürzte. Der Mann auf dem Fahrrad fuhr in Richtung "Süder Markt" davon. Er war ca. 55 Jahre alt, hatte weiße Haare und trug eine hellbraune Hose mit einer dunkelgrauen Jacke. Sei Rad ist blau und hat ein gelbes Muster. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Behandlung vor Ort war nicht nötig.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell