Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Verletzte nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Hebewerkstraße kam es am Dienstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 47-Jähriger aus Bochum war mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Er kam von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Auto eines Mannes (46 Jahre alt) aus Bergkamen. Er war ebenfalls in Fahrtrichtung Süden unterwegs, befand sich aber auf der Fahrspur, die auf die Autobahn führt. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-Jährige und seine Beifahrerin (37 Jahre alt aus Datteln) im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Ersthelferin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die Beteiligten. Die Feuerwehr befreite sie kurze Zeit später. Der 47-Jährige erlitt vermutlich kurz vor dem Zusammenstoß einen medizinischen Notfall. Er wurde schwer verletzt. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der Mann aus Bergkamen verblieb unverletzt.

Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 15000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

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