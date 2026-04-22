Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei stellt Autofahrer nach Verfolgungsfahrt

Recklinghausen (ots)

Am späten Dienstagabend (ca. 23:00 Uhr) wollte die Polizei einen Autofahrer kontrollieren, der auf der Hegestraße unterwegs war. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete vor dem Streifenwagen. Dabei fuhr er über mehrere rote Ampeln. An der Barbarastraße ließ er sein Auto zurück und setzte seinen Fluchtversuch zu Fuß bis in ein Wohnhaus fort. Die Beamten konnte ihn im Hausflur stellen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Gladbecker. Er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn und auch gegen den Fahrzeughalter eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell