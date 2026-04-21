Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben - Fotofahndung

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Recklinghausen (ots)

Als eine Seniorin aus Datteln in einem Supermarkt an der Schulstraße unterwegs war, wurde sie von einer jungen Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. An der Kasse musste die Seniorin dann feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrem Rollator gestohlen wurde. Kurz darauf hob eine vermeintlich weibliche Person mit der EC-Karte aus der Geldbörse Bargeld an einer Bankfiliale an der Ehlingstraße ab. Dabei handelt es sich vermutlich um die Frau aus dem Supermarkt. Fotos und weitere Infos zu dem Vorfall finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/201424

Wer kennt die Person auf den Fotos? Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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