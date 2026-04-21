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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei, Zoll und Ordnungsamt - Mehrere Verstöße und eine Festnahme

Recklinghausen (ots)

Bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz der Polizei Recklinghausen mit dem Zoll sowie der Stadt Herten wurden am Montag insgesamt zehn Lokalitäten im Stadtgebiet überprüft. Die Beamtinnen und Beamten leiteten verschiedene Maßnahmen ein, die von der Festnahme eines Mannes bis zur Sicherstellung illegaler Gegenstände reichten. Bei den überprüften Objekten handelte es sich vor allem um Cafés und Kioske. Folgende Maßnahmen wurden getroffen:

   -Ein Mann wurde aufgrund zweier bestehender Haftbefehle 
festgenommen
   -Aus zwei Lokalitäten wurden insgesamt drei illegale 
Glückspielautomaten sichergestellt
   -Eine Strafanzeige und Sicherstellung von Substanzen aufgrund des 
Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) - konkret 
handelte es sich um Lachgas
   -Drei Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung. In diesen
Fällen waren illegale Vapes sowie gefälschte Steuerbanderolen 
festgestellt worden
   -Eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoßes gegen das 
Rauchverbot in Gaststätten

Die polizeilichen Ermittlungen zu den einzelnen Vorfällen dauern an. Der Einsatz zeigt einmal mehr die Wirksamkeit behördenübergreifender Kontrollen zur Bekämpfung von Kriminalität und Ordnungswidrigkeiten.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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