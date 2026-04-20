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POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei NRW setzt auf neue Impulse - Beteiligung an der Initiative K-Einbruch

Recklinghausen (ots)

"K Einbruch ist eine bundesweite Öffentlichkeitskampagne gegen Einbruchsdiebstahl, die unsere bisherigen Maßnahmen aufgreift und sinnvoll ergänzt - denn Einbrecher machen nicht an Ländergrenzen halt", sagt Innenminister Herbert Reul.

Die Polizei NRW baut ihr Präventionsangebot weiter aus und beteiligt sich an der Initiative K-Einbruch.

K-Einbruch bündelt bundesweit Informationen rund um das Thema Einbruchschutz. Auf der Homepage www.k-einbruch.de finden Interessierte unter anderem produktneutrale Informationen der Polizei zum technischen Einbruchschutz, ein "interaktives Haus" mit konkreten Tipps zur Sicherung des eigenen Zuhauses sowie Hinweise zu staatlichen Fördermöglichkeiten.

Die komplette Pressemitteilung des LKA NRW finden Sie unter dem folgenden Link:

https://lka.polizei.nrw/presse/polizei-nrw-setzt-auf-neue-impulse-beteiligung-an-der-initiative-k-einbruch

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
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Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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