Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Recklinghausen (ots)

Zwei Männer wollten am Samstagabend in ein Einfamilienhaus am Loemühlenweg einbrechen. Nachbarn hatten gegen 21.15 Uhr Geräusche gehört und schafften es sogar, einen der mutmaßlichen Täter festzuhalten bis die Polizei kam. Der 35-Jährige aus Marl wurde daraufhin festgenommen. Der zweite Täter lief über eine Pferdewiese in Richtung Langehegge davon. Für die Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter ein Erdgeschossfenster eingeschlagen und versucht, es aufzuhebeln. Ins Gebäude sind sie nicht gekommen, gestohlen wurde nichts. Vermutlich nur deshalb, weil die Nachbarn das Klirren der Scheibe gehört hatten und sofort reagierten.

Die Ermittlungen - auch zu dem zweiten Tatverdächtigen - dauern weiter an.

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