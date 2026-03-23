LPI-EF: Vinylboden von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots) - Am Samstag den 21.03.2026 kam es zur Mittagszeit im Bereich der Gothaer Straße in Erfurt zu einer Streitigkeit zwischen drei Personen. Grund dafür war, dass ein 46-Jähriger und ein 48-Jähriger versuchten einen Parkplatz für einen Bekannten freizuhalten. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer war darüber nicht erfreut, weshalb es in der Folge zwischen ihm und ...

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