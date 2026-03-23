Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vinylboden von Baustelle gestohlen
Erfurt (ots)
Auf Baumaterial hatten es Unbekannte in der Löbervorstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen betraten die Täter ein umfriedetes Baustellengelände und gelangten über eine Tür in ein Gebäude. Dort entwendeten sie 30 Pakete Click- Vinylbodenbelag im Wert von rund 1.350 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)
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