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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vinylboden von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Baumaterial hatten es Unbekannte in der Löbervorstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen betraten die Täter ein umfriedetes Baustellengelände und gelangten über eine Tür in ein Gebäude. Dort entwendeten sie 30 Pakete Click- Vinylbodenbelag im Wert von rund 1.350 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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