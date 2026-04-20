Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mann überfällt Laden und wirft Diebesgut - auf der Flucht - weg

Recklinghausen (ots)

Auf der Bülowstraße wurde am Freitagabend ein Discounter überfallen. Der unbekannte Täter kam gegen 19.20 Uhr durch den "Ausgang" herein, bedrohte eine 19-jährige Kassiererin mit einem Messer und erbeutete schließlich Bargeld. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad - die Beute hatte er in einer Tasche dabei. Mehrere Zeugen bzw. Kunden folgten dem Mann und riefen die Polizei. Wenig später warf der Täter die Tasche (mit dem Bargeld) weg, so dass sie von Zeugen wieder zurück gebracht werden konnte. Wie sich herausstellte, war das Geld noch vollständig vorhanden. Die Mitarbeiterin, die mit dem Messer bedroht wurde, blieb unverletzt. Nach dem Täter wird weiter gesucht. Dabei hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,85m groß, sehr dünn, vermutlich Drei-Tage-Bart, bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzen-Hoodie (auf der Rückseite ein weißer Strich oder eine weiße Schrift) und einer schwarzen Hose. Er fuhr auf einem schwarzen Mountainbike davon und sprach sowohl englisch als auch deutsch. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

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