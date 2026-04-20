Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Geschwindigkeitskontrollen - über 2.000 Verstöße in einer Woche festgestellt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat sich in der vergangenen Woche an den landesweiten Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr beteiligt. Viele Autofahrende im Kreis Recklinghausen und in Bottrop bekommen in den kommenden Wochen Post von der Bußgeldstelle, viele konnten ihr Verwarngeld aber auch noch vor Ort bezahlen.

Die traurige Bilanz der Schwerpunktwoche: Insgesamt stellte die Polizei Recklinghausen 2.072 Verstöße aufgrund zu hoher Geschwindigkeit fest.

Insgesamt kontrollierte die Polizei über 9.500 Fahrzeuge. Damit war mehr als jeder fünfte kontrollierte Autofahrende zu schnell unterwegs.

Traurige Spitzenreiter:

Recklinghausen: Am 13. April 2026 wurde ein Auto mit 79 km/h bei erlaubten 30 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) gemessen. Die Messung erfolgte im Rahmen der Schulwegsicherung an der Theodor-Körner-Straße zwischen 7 Uhr und 11 Uhr.

Marl: Am 13. April 2026 wurde ein Auto auf der Rappaportstraße, (Auffahrt BAB 52) mit 92 km/h bei erlaubten 50 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) gemessen.

Bottrop: Am 13. April 2026 wurde ein Auto mit 93 km/h bei erlaubten 50 km/h auf der Gahlener Straße (Höhe Kieswerk/ außerhalb geschlossener Ortschaften) gemessen.

Bei allen Messungen werden anschließend 3 km/h Toleranz als Grundlage für das Verwarngeld, bzw. das Bußgeld abgezogen.

Für die Messungen wurden zwei Verfahren genutzt - mit und ohne Anhalten der Fahrzeuge.

Beinahe ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle im Kreis Recklinghausen und in Bottrop geht auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurück.

Das Thema Geschwindigkeit war eines der Hauptthemen im Verkehrsunfallbericht 2025 (Veröffentlichung im März 2026). Die entsprechende Presseerklärung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6233394

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