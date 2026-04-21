Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: E-Scooter-Fahrer nach versuchtem Raub gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem versuchten Raub in der Innenstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 34-Jährige aus Stuttgart war am Montagnachmittag gegen 17:40 Uhr zu Fuß an der Recklinghäuser Straße unterwegs. Plötzlich fuhr ein junger Mann auf einem E-Scooter an ihr vorbei und versuchte ihre Handtasche, die sie über der Schulter trug, zu entreißen. Dabei griff er den Gurt der Tasche und riss die 34-Jähirge zu Boden. Ohne Beute flüchtete der Räuber.
Personenbeschreibung: schlank - ca. 14 Jahre alt - ca. 1,40 Meter - 1,50 Meter - braune Haare- schwarz gekleidet
Der Jugendliche war vermutlich mit mindestens einer weiteren Person, die ebenfalls E-Scooter fuhr, unterwegs.
Die Frau aus Stuttgart wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
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Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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