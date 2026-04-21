Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: E-Scooter-Fahrer nach versuchtem Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raub in der Innenstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 34-Jährige aus Stuttgart war am Montagnachmittag gegen 17:40 Uhr zu Fuß an der Recklinghäuser Straße unterwegs. Plötzlich fuhr ein junger Mann auf einem E-Scooter an ihr vorbei und versuchte ihre Handtasche, die sie über der Schulter trug, zu entreißen. Dabei griff er den Gurt der Tasche und riss die 34-Jähirge zu Boden. Ohne Beute flüchtete der Räuber.

Personenbeschreibung: schlank - ca. 14 Jahre alt - ca. 1,40 Meter - 1,50 Meter - braune Haare- schwarz gekleidet

Der Jugendliche war vermutlich mit mindestens einer weiteren Person, die ebenfalls E-Scooter fuhr, unterwegs.

Die Frau aus Stuttgart wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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