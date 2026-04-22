Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mobile Wache in drei Städten

Recklinghausen (ots)

Bürgernah und ansprechbar: Beamtinnen und Beamte der Polizei Recklinghausen sind in der kommenden Woche in drei Städten mit der Mobilen Wache im Einsatz. Besonders dort, wo viele Menschen unterwegs sind, bietet die MoWa eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei steht vor Ort für Gespräche bereit, berät zu verschiedenen Themen und nimmt - wenn notwendig - auch Anzeigen auf.

Die Termine für die 18. Kalenderwoche:

ZOB Bottrop: Montag, 27. April, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 29. April, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr ZOB Marl: Mittwoch, 29. April, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Neben dem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern tragen die Einsätze auch dazu bei, mögliche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten frühzeitig zu erkennen.

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