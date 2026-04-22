Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer gesucht - Mädchen verletzt - Korrektur!

Recklinghausen (ots)

Eine 11-Jährige wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt. Das Mädchen überquerte gegen 14:45 Uhr die Dülmener Straße in Höhe der Straße "Im Hundel" an einer grünen Ampel. Sie war mit ihrem Fahrrad unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war ein bislang unbekannter Autofahrer aus Wulfen kommend auf der Dülmener Straße unterwegs. Das Fahrzeug touchierte das Lenkrad des Mädchens. Die 11-Jährige stürzte - der Autofahrer fuhr davon. Ein aufmerksamer Zeuge eilte dem Mädchen zur Hilfe und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand. Das Mädchen fuhr anschließend zu einer Freundin und rief von dort ihre Eltern an. Gemeinsam informierten sie die Polizei. Die 11-Jährige wurde leicht verletzt und suchte mit ihren Eltern selbstständig einen Arzt auf. Der Zeuge könnte wichtige Angaben zum Unfallhergang machen und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Er wird wie folgt beschrieben:

- 30-50 Jahre alt - ca. 1,90 Meter groß - schwarze Haare - schwarzer Kinnbart und Schnäuzer - weißer, hoher Transporter mit Anhänger - Anhänger mit Holt beladen

Auch andere Zeugen und der Autofahrer , der mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell