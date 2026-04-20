Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall mit zwei LKW auf der BAB 61, eine Person verletzt

Liebshausen (ots)

Heute Nachmittag kam es um 16:24 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr im Stau auf einen vor ihm stehenden Sattelzug eines 61-jährigen auf. Der auffahrende Sattelzug wurde im Frontbereich stark beschädigt und war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und das Abschleppen des Sattelzuges musste der rechte Fahrstreifen für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Dadurch staute sich Verkehr zeitweise auf bis zu 6 km. Der Fahrer des vorderen Sattelzuges wurde durch eine Rettungswagenbesatzung mit Schmerzen im Rücken vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Mendig, zwei Rettungswagen, die freiwillige Feuerwehr Pfalzfeld und Wiebelsheim mit insg. 20 Kräften, die Autobahnmeisterei Emmelshausen sowie ein Abschleppdienst.

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