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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: 2. Nachtrag zu Lkw-Brand-Meldung vom 07.04.2026, 17:52 Uhr

Neustadt/Wied - BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt (ots)

Der vollständig ausgebrannte Sattelauflieger befindet sich noch immer an der Brandörtlichkeit bei Kilometer 54 auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Bergung ist derzeit nicht möglich, da es sich um eine Zugmaschine mit Erdgasantrieb handelt, deren Tanks noch fast vollständig gefüllt sind und Erdgas aus dem Überdruckventil entweicht. Nach erfolgten Gasmessungen an der Brandörtlichkeit und Gefahrenbeurteilung durch Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Autobahnpolizei Montabaur, wird in der kommenden Stunde auch der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt freigegeben. Bis zur Bergung des Lkw können noch Tage vergehen. Die Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Streckenabschnitt weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 02602 9327 0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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