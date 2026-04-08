Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Neustadt/Wied - BAB3, Nachtrag zu Lkw-Brand-Meldung vom 07.04.2026, 17:52 Uhr

Neustadt/Wied - BAB3 (ots)

Am 07.04.2026 geriet gegen 15:30 Uhr ein Sattelauflieger auf der BAB 3 bei km 54 Richtungsfahrbahn FfM in Brand. Zunächst geriet die rumänische Zugmaschine in Brand und im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Sattelauflieger über. Die Zugmaschine und der mit Stückgut beladene belgische Auflieger brannten in der Folge komplett aus. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung bis 01:30 Uhr komplett gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von bis zu zwölf Kilometern Länge. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Fernthal und im weiteren Verlauf zusätzlich an der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz abgeleitet. An der Brandstelle kann der Verkehr aktuell auf dem linken Fahrstreifen vorbeilaufen. Die abschließenden Bergungsarbeiten mussten aufgrund des beschädigten Gas-Kraftstofftanks unterbrochen werden und werden im Laufe des Tages fortgesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Zu Personenschaden kam es nicht. Bis zur vollständigen Bergung ist mit weiteren Verkehrseinschränkungen auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main zu rechnen. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt/Wied, die Autobahn GmbH des Bundes und die Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz.

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