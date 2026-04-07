POL-VDKO: Erstmeldung - Windhagen - BAB3 - Verkehrsunfall mit Verletzten
Windhagen - BAB3 (ots)
Am 04.07.2026, gegen 21:40 Uhr, fuhr auf der BAB3 in der Gemarkung Windhagen, Richtungsfahrbahn Frankfurt, ein mit mehreren Personen besetzter Pkw auf einen am Stauende stehende Sattelzug auf. Rettungs- und Polizeikräfte sind im Einsatz. Die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen laufen. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Es wird nachberichtet. Bitte von vorzeitigen Presseanfragen absehen.
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