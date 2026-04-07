POL-VDKO: Erstmeldung - Windhagen - BAB3 - Verkehrsunfall mit Verletzten

Nentershausen (ots) - Heute Morgen kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten LKW auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor der Anschlussstelle Diez. Der Fahrer des LKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, und wurde von der Schutzplanke in die Luft kataputliert. Das Fahrzeug stieß mehrfach mit der Schutzplanke sowie der Böschung zusammen und kam schließlich auf der Schutzplanke ...

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