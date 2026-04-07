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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung: Brennender LKW führt aktuell zu Vollsperrung und Stau im Feierabendverkehr Rtg. FfM

Neustadt/Wied (ots)

Am heutigen 07.04.2026 geriet gegen 15:30 Uhr ein Sattelauflieger auf der BAB 3 bei km 54 Richtungsfahrbahn FfM in Brand. Zunächst geriet die rumänische Zugmaschine in Brand und im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Sattelauflieger über. Die Zugmaschine und der mit Stückgut beladene belgische Auflieger brannten in der Folge komplett aus. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Fernthal abgeleitet. Die Fahrzeugführer zwischen der Anschlussstelle und der Brandstelle stehen aktuell im Stau. Diese Vollsperrung wird vermutlich noch ca. drei Stunden andauern. Es werden in Abstimmung mit der Feuerwehr, Autobahnmeisterei und dem Abschleppdienst weitere Maßnahmen geplant. Von weiteren Anfragen bitten wir aktuell abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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