Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zu Meldung über Verkehrsunfall mit Verletzten vom 04.07.2026, 22:14 Uhr

Windhagen - BAB3 (ots)

Am 04.07.2026, gegen 21:40 Uhr, fuhr auf der BAB3 in der Gemarkung Windhagen, Richtungsfahrbahn Frankfurt, ein Pkw Mercedes auf einen am Stauende stehende Sattelzug auf. Entgegen der Erstmeldung war der Pkw nur durch den 60 Jahre alten Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Selters besetzt. Der Fahrer musste schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankhaus verbracht werden. Der 42 Jahre alte, serbische Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Bergungs- und Räumarbeiten sowie die Unfallaufnahme dauerten bis 03:01 Uhr an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften im Einsatz.

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