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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrsdirektion Koblenz anlässlich der europaweiten Aktionswoche "Roadpol Speed"

BAB 3, 48 und 61 (ots)

Im Rahmen der europaweiten Aktionswoche "Roadpol Speed" beteiligte sich die Verkehrsdirektion Koblenz am 14.04.2026 mit eigenständigen Kontrollmaßnahmen. Demnach wurden im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr mobile sowie stationäre Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Kontrollen erstreckten sich über die Bundesautobahnen 3, 48 und 61. Es wurden 83 Fahrzeuge und 96 Personen kontrolliert sowie insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitenverfahren und drei Strafverfahren eingeleitet. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag an diesem Tag bei 150 km/h (nach Toleranzabzug); die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wurde dabei um 50km/h überschritten. Insgesamt sechs Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden auch andere Ordnungswidrigkeiten (Gurtverstöße, Ablenkung durch das Mobiltelefon, Überholverstöße, Erlöschen der Betriebserlaubnis) sowie Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth
POK Dax
Tel: 02602 9327-203

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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