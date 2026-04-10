Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand im Patientenzimmer - Krankenhauspersonal verhindert Schlimmeres

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag um 18:51 Uhr wurde die Feuerwehr über die Brandmeldeanlage (BMA) des Krankenhauses Evangelische Kliniken alarmiert. Grund für den Einsatz war ein Brand in einem Patientenzimmer.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte lagen der Leitstelle durch das Krankenhaus bereits genauere Informationen vor. Das Krankenhauspersonal hatte den Entstehungsbrand eigenständig und zügig gelöscht. Zudem wurde die betroffene Station umgehend geräumt und die Patienten in sichere Bereiche verbracht.

Die Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz den betroffenen, verrauchten Bereich sowie die gelöschte Brandstelle. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die Station rauchfrei zu machen.

Bei den Lösch- und Rettungsmaßnahmen erlitt eine Pflegefachkraft eine Rauchgasintoxikation. Die betroffene Person verblieb zur weiteren medizinischen Behandlung im Krankenhaus.

Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt, Heßler und Buer vor Ort im Einsatz. Der Einsatz dauerte etwa 2,5 Stunden. Für die Dauer des Einsatzes übernahmen die Löschzüge 11 (Altstadt) und 18 (Ückendorf) den Grundschutz.

Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

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