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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Unfall auf der Victoriastraße gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am heutigen Morgen wurde ein Senior aus Marl leicht verletzt. Da der Unfallhergang noch unklar ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 75-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Victoriastraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er die Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz passieren wollte, stürzte er. An den Unfallhergang konnte der Marler sich nicht erinnern. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Sturz. Zeitgleich fuhr ein weißes Auto vom Parkplatz auf die Victoriastraße. Da nicht ausgeschlossen werden kann, ob es zwischen dem Fahrradfahrer und dem bislang unbekannten Autofahrer zu einem Zusammenstoß kam, bittet die Polizei jetzt um Hinweise. Wer den Vorfall gegen 08:00 Uhr beobachtet hat, wird gebeten, unter der 0800 2361 111 bei der Polizei anzurufen. Auch der Fahrer des weißen Autos wird gebeten, sich zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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