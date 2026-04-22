Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kind leicht verletzt - Autofahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall im Bereich Hellweg/Strandallee sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Autofahrerin. Gegen 07:00 Uhr war ein 10-Jähriger aus Haltern am See am heutigen Morgen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Hellweg unterwegs. Er fuhr in Richtung Innenstadt. Als er die Straße "Strandallee" überqueren wollte, wurde er von einem Auto angefahren und stürzte. Das Auto war zuvor stadtauswärts auf dem Hellweg unterwegs und wollte in die Strandallee einbiegen. Das Auto stoppte und eine ältere Frau stieg aus. Sie erkundigte sich zwar nach dem Gesundheitszustand des Jungen, setzte ihre Fahrt dann aber fort, ohne die Polizei oder die Eltern zu informieren. Der 10-Jährige wurde leicht verletzt. Zusammen mit seinen Eltern informierte er kurze Zeit später die Polizei. Bei der Autofahrerin soll es sich um eine ältere Frau mit schwarzer Sonnenbrille gehandelt haben.

Hinweise bitte unter der 0800 2361 111 melden.

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