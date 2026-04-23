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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Joggerin im Park sexuell belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Mittwochnachmittag eine Joggerin im Schlosspark sexuell belästigt haben soll. Die 28-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 14.40 Uhr im Park joggen. Sie bemerkte eine Person, die hinter ihr herlief, dachte sich aber anfangs nichts weiter dabei. Plötzlich soll der Mann sie am Gesäß angefasst haben und anschließend lachend in Richtung Parkmitte gelaufen sein. Die Frau alarmierte die Polizei, die daraufhin mit Hilfe eines Diensthundes nach dem Tatverdächtigen suchte - leider erfolglos. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: schwarze glatte Haare, schwarze Lederjacke, schwarze Jeans, schwarze Schuhe und trug einen schwarzen Rucksack. Wem der Mann aufgefallen ist oder Angaben zu dem Vorfall selbst machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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