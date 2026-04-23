Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin nach Unfall verstorben

Recklinghausen (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Bottrop war am 15. April gegen 09:30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bottroper Straße in Richtung Kirchhellen unterwegs. Sie geriet nach Zeugenangaben kurzzeitig in den Gegenverkehr, fuhr dann auf den Seitenstreifen und kollidierte dort mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde dieses Fahrzeug gegen einen Baum geschoben. Ein medizinischer Notfall als Ursache für den Unfall kann nicht ausgeschlossen werden. Ersthelfer kümmerten sich um die Autofahrerin. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Seniorin verstarb leider wenige Tage später im Krankenhaus.

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