Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Carportbrand greift auf Fahrzeuge über - hoher Sachschaden

Lathen (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es gegen 17:57 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in Lathen zu einem Brand in einem Carport eines Mehrparteienhauses.

Ein 41-jähriger Zeuge wurde auf einen brennenden Mülltonnenbereich innerhalb des frei zugänglichen Carports aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer breitete sich innerhalb kurzer Zeit aus und erfasste das gesamte Carport.

Infolge des Brandes wurden drei dort abgestellte Pkw sowie mehrere Fahrräder beschädigt. Zudem griff die Hitze auf angrenzende Gebäudeteile über, sodass unter anderem Terrassenabdeckungen, eine Haustür sowie umliegende Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehren aus Lathen und Sustrum waren mit rund 45 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

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